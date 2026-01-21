Costruttore di pace | Forlì celebra il Beato Marcolino Amanni

La diocesi di Forlì-Bertinoro si appresta a celebrare il Beato Marcolino Amanni, figura importante nella storia spirituale della città. La festa si terrà giovedì in cattedrale, offrendo l’occasione di riflettere sul suo esempio di dedizione e fede. Un momento di incontro e memoria per la comunità locale, che riconosce nel Beato un simbolo di pace e spiritualità.

In occasione della ricorrenza saranno celebrate due messe, alle 8.30 e alle 10, presso l’altare che custodisce le sue spoglie La diocesi di Forlì-Bertinoro si prepara a celebrare la festa del Beato Marcolino Amanni, figura centrale della spiritualità cittadina, giovedì in cattedrale. In occasione della ricorrenza saranno celebrate due messe, alle 8.30 e alle 10, presso l’altare che custodisce le sue spoglie. Marcolino Amanni nacque a Forlì intorno al 1317 ed entrò giovanissimo nel convento domenicano di San Domenico, dove trascorse circa settant’anni di vita religiosa fino alla morte, avvenuta il 24 gennaio 1397, all’età di circa ottant’anni.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Gualdo Tadino celebra il Beato Angelo: il programmaGualdo Tadino si appresta a celebrare il Beato Angelo, patrono della città, con un programma di eventi religiosi che si svolge dal 5 al 13 gennaio.

