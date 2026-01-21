Cosmo presenta il nuovo singolo Ciao, il primo passo verso il suo prossimo album, La fonte. Questa uscita segna l'inizio di un percorso musicale che si svilupperà nei prossimi mesi, offrendo ai fan un'anticipazione del nuovo progetto. L'artista conferma così il suo impegno nel proporre musica autentica e ricercata, mantenendo uno sguardo attento alle evoluzioni del suo stile.

Cosmo pubblica il singolo Ciao che inaugura il progetto che porterà alla pubblicazione dell’album La fonte. Cosmo annuncia il nuovo disco La fonte, in uscita venerdì 17 aprile 2026 per Columbia Records – Sony Music Italy42Records. Ciao è il singolo che inaugura il progetto, ora disponibile su tutte le piattaforme digitali, in rotazione radiofonica da venerdì 23 gennaio. Ciao racconta l’accettazione del dolore come unico modo per superarlo. Il singolo è nato durante la prima sessione di lavoro in studio seguendo un’intuizione sonora che ha aperto un territorio nuovo: “Giocando con gli accordi siamo finiti in un immaginario pop italiano anni ’80” – racconta Cosmo – “È in quel momento che abbiamo capito che la magia si era rimessa in moto, che un nuovo disco stava nascendo”. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Cosmo pubblica il video del singolo Ciao e annuncia l’album La fonte

Leggi anche: Annalisa pubblica il video del nuovo singolo Esibizionista

Leggi anche: Taylor Swift pubblica una nuova versione dell’ultimo singolo e album

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Cosmo, dieci anni dopo L’ultima festa: Ciao non è la fine ma un nuovo inizio; Angela Baraldi pubblica il video del singolo Cuore elettrico, si avvicina il tour nei club.

Fiaccolata a difesa della sanità pubblica, in migliaia in piazza a Isernia: le spettacolari immagini del corteo riprese dal drone GUARDA IL VIDEO - facebook.com facebook