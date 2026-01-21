Cos' è il golden dome di Trump | Se dite di no ce ne ricorderemo

Il “Golden Dome” di Donald Trump è un progetto di difesa antimissile associato alla Groenlandia, menzionato dal ex presidente durante il forum di Davos. Trump ha sottolineato l'importanza strategica di questa regione, evidenziando come l'acquisizione di un’area così vasta possa rafforzare le capacità di difesa degli Stati Uniti. La sua proposta ha suscitato attenzione e discussioni sulla geopolitica, con la frase implicita che “se dite di no, ne ricorderemo”.

Da settimane Donald Trump lega apertamente la sua ambizione sulla Groenlandia a un progetto di difesa antimissile nazionale ribattezzato “Golden Dome” e lo ha ribadito dal palco del forum economico di Davos: “Tutto quello che vogliamo dalla Danimarca è questo grande pezzo di ghiaccio, dove.🔗 Leggi su Today.it

Il Golden Dome di Trump: cos'è il super scudo spaziale capace di fermare ogni missileIl Golden Dome, originariamente 'Iron Dome for America', è un sistema di difesa per proteggere il territorio americano da ogni tipo di missile, lanciati anche dallo spazio da Paesi nemici come Cina o ... tgcom24.mediaset.it

Trump ha presentato l’acquisizione della Groenlandia come una questione di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sostenendo che il controllo dell’isola sia vitale per il progetto di scudo missilistico “Golden Dome”. Ecco cosa sostengono gli esperti. x.com

