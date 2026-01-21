Il Golden Bar di Cortés è un luogo dove l’atmosfera raffinata invita a vivere momenti autentici e rilassanti. Un ambiente sospeso tra sogno e realtà, pensato per offrire un’esperienza sincera e discreta. Qui, i desideri e le emozioni trovano spazio in un contesto elegante, ideale per chi desidera condividere attimi speciali in un’atmosfera di sobria raffinatezza.

Il Golden Bar è un luogo sospeso fra sogno e realtà, dove possono sbocciare desideri inconfessabili, emozioni autentiche. Amori. ’One Night at the Golden Bar’ è prima di tutto una lettera, una dichiarazione d’amore che un uomo fa a un altro uomo, "ma via via si è evoluta in qualcosa di più collettivo, una celebrazione dell’amore in tutti i suoi eccessi, i suoi imbarazzi e la sua intensità", spiega Alberto Cortés, drammaturgo, regista e interprete andaluso, fra le voci più promettenti della scena contemporanea, che arriva da domani a sabato 24 al teatro delle Passioni, accompagnato dal musicista César Barco Manrique, per presentare in prima nazionale la sua opera dichiaratamente queer, dove convivono tenerezza, fragilità e uno sguardo politico feroce, tutto concentrato nella figura angelica del protagonista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cortés "Il mio ’Golden Bar’ celebra l’amore"

