Corso di laurea in Medicina a Cefalù in crescita gli iscritti

Il secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Cefalù è stato avviato con successo, segnando una crescita nel numero degli iscritti. Questo percorso, realizzato grazie alla collaborazione tra l’Università UniCamillus e la Fondazione Giglio, offre un’opportunità formativa di rilievo nella regione. La presenza di questo corso contribuisce allo sviluppo dell’offerta educativa e sanitaria nel territorio.

Il progetto in partenariato tra l’università UniCamillus e la Fondazione Giglio: 71 matricole si uniscono ai 55 studenti del primo anno È entrato a pieno regime il secondo anno del corso di Laurea in medicina e chirurgia istituito a Cefalù grazie al partenariato tra l’università UniCamillus e la Fondazione Giglio. Settantuno matricole, che si uniscono ai 55 studenti del primo anno, hanno fatto registrare un incremento di iscritti che “testimoniano come l’università si stia radicando nel territorio siciliano a conferma dell’atteso impatto socio-economico previsto nel progetto”. Ad affermarlo sono il presidente del Cda del Giglio, Victor Mario di Maria, e il rettore di UniCamillus Gianni Profita, che è anche vice presidente del Giglio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Una delegazione di Gerico, in rappresentanza del Comune e della città gemellata di Pisa, ha incontrato il Rettore dell'Università di Pisa.

