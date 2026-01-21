Corso di laurea in Medicina a Cefalù in crescita gli iscritti

Da palermotoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Cefalù è stato avviato con successo, segnando una crescita nel numero degli iscritti. Questo percorso, realizzato grazie alla collaborazione tra l’Università UniCamillus e la Fondazione Giglio, offre un’opportunità formativa di rilievo nella regione. La presenza di questo corso contribuisce allo sviluppo dell’offerta educativa e sanitaria nel territorio.

Il progetto in partenariato tra l’università UniCamillus e la Fondazione Giglio: 71 matricole si uniscono ai 55 studenti del primo anno È entrato a pieno regime il secondo anno del corso di Laurea in medicina e chirurgia istituito a Cefalù grazie al partenariato tra l’università UniCamillus e la Fondazione Giglio. Settantuno matricole, che si uniscono ai 55 studenti del primo anno, hanno fatto registrare un incremento di iscritti che “testimoniano come l’università si stia radicando nel territorio siciliano a conferma dell’atteso impatto socio-economico previsto nel progetto”. Ad affermarlo sono il presidente del Cda del Giglio, Victor Mario di Maria, e il rettore di UniCamillus Gianni Profita, che è anche vice presidente del Giglio.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Avviato il corso di laurea in medicina con cento studenti internazionali

Studenti di Gerico al corso di Laurea in Medicina: incontro in RettoratoUna delegazione di Gerico, in rappresentanza del Comune e della città gemellata di Pisa, ha incontrato il Rettore dell’Università di Pisa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: SEMESTRE FILTRO 2025/2026: Corso di laurea in Medicina e Chirurgia; Immatricolarsi; Serpieri farà la sua parte nel corso di laurea in Bioscienze e Biotecnologie Alimentari; Milano, toto matricole per i corsi di laurea in Medicina: in Bicocca coperti tutti i posti, la Statale prepara altri test d'ingresso.

corso di laurea inCefalù, aumentano gli iscritti al corso di laurea in Medicina e ChirurgiaÈ entrato a pieno regime il secondo anno del partenariato tra l'università UniCamillus e la Fondazione Giglio. insanitas.it

corso di laurea inAvezzano apre l’anno con un’altra buona notizia: il corso di laurea in Bioscienze e tecnologie agro-alimentari di UNITE può diventare realtàIl Rettore Christian Corsi: stiamo lavorando per un progetto costruito col territorio. Assessore Iride Cosimati da marzo l’orientamento nelle scuole   L’anno nuovo ad Avezzano si apre con una ... terremarsicane.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.