La Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo di Jack Harrison dal Leeds, con la formula del prestito e diritto di riscatto. La società mira a rafforzare la squadra per migliorare la posizione in classifica e raggiungere gli obiettivi stagionali. Il nuovo acquisto rappresenta un passo importante nel mercato invernale, con l’intento di contribuire alla crescita e alla competitività della squadra.

2026-01-20 18:32:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Il terzo acquisto del mercato invernale della Fiorentina risponde al nome di Jack Harrison, arrivato a vestire la maglia gigliata con la formula del prestito e diritto di riscatto dal Leeds. “Darò tutto per questo club. Speriamo di tornare a vincere e risalire la classifica”, ha detto il nuovo giocatore a disposizione di Vanoli, un rinforzo per puntare alla salvezza. Harrison felice per l’arrivo alla Fiorentina . “Sono entusiasta di essere qui, ho incontrato un paio di compagni, ma sono stato impegnato soprattutto con visite mediche e tutto il resto – ha aggiunto Harrison -. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Fiorentina, voglio vincere e risalire la classifica”

Fiorentina: vincere a Bologna. In onore di Commisso e per risalire in classifica. Nuova chance a Piccoli. FormazioniLa Fiorentina affronta oggi (ore 15, diretta su Dazn) Bologna con l’obiettivo di ottenere una vittoria che renda omaggio a Commisso e favorisca un miglioramento in classifica.

Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: “La Fiorentina cambia: Paratici vicino”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

dove e la fiorentina #Fiorentina#Classifica#

Argomenti discussi: Addio Rocco Commisso, morto il presidente della Fiorentina: Ci mancherai sempre; Comuzzo illude la Fiorentina, Nkunku salva il Milan al 90': al 'Franchi' termina 1-1; Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario; Festa Fiorentina con Mandragora e Piccoli, al Bologna non basta Fabbian.

Una Fiorentina così non s'è mai vista: per il Corriere dello Sport è stato il miglior primo tempoUn primo tempo come ha fatto la Fiorentina a Bologna non si era mai visto in questa stagione e a pensarci bene nemmeno in quella passata. Lo scrive il Corriere dello Sport in relazione alla gara del.. firenzeviola.it

Fabbian alla Fiorentina, ecco quanto guadagnerà: contratto fino al 2030Il Corriere dello Sport - Stadio parla di Giovanni Fabbian e della trattativa ormai chiusa tra Bologna e Fiorentina per il passaggio del classe 2003 alla Fiorentina. La dirigenza viola è ... firenzeviola.it

MARCO ERCOLE (Corriere dello Sport) in collegamento a ‘NMM’ Il mercato di gennaio ha ricordato quali fossero le priorità della società e dimostrato per l’ennesima volta come le presunzioni sul mercato del club siano smentite dai fatti. In uscita potrebbe - facebook.com facebook

PIO TUTTO L'Inter stacca il Napoli Juve, blitz in Spagna: ha in pugno il terzino del Celta Mingueza La prima pagina del Corriere dello Sport di giovedì 15 gennaio #CorrieredelloSport x.com