Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce legate al suo podcast. La vicenda riguarda possibili rischi di blocco dell'audio contenuto, che potrebbe portare alla sospensione definitiva del programma. La questione si inserisce in un contesto legale delicato, con implicazioni sulla libertà di espressione e sulla regolamentazione dei contenuti digitali.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce. Il suo podcast esplosivo potrebbe essere oscurato per sempre. Ecco cosa sta succedendo. Cosa succede quando il re dei paparazzi sfida l’impero della TV italiana? Fabrizio Corona torna a scuotere il mondo dello spettacolo. Mediaset lo ha denunciato per diffamazione e minacce, accusandolo di aver superato il limite con il suo podcast Falsissimo. Ma non finisce qui: chiesto anche il blocco totale dei suoi social, del cellulare e di ogni mezzo per diffondere nuovi contenuti. L’obiettivo? Fermare quello che per molti è diventato un vero tsunami mediatico. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Corona vs Mediaset: il podcast Falsissimo rischia il blocco

Leggi anche: CORONA ZITTITO! IL BLOCCO DI FALSISSIMO ACCENDE UNA GUERRA SENZA PRECEDENTI

Signorini al veleno chiede di ‘fermare’ il podcast di Corona, Falsissimo, con un “provvedimento d’urgenza”Alfonso Signorini ha richiesto un provvedimento d’urgenza per fermare il podcast Falsissimo di Fabrizio Corona, in seguito alle tensioni legali tra i due.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Corona vs Mediaset: il podcast Falsissimo rischia il blocco

Argomenti discussi: Caso Garlasco traina Verissimo, ma Fabrizio Corona accusa Mediaset: Hanno pagato un indagato per fare ascolti; Andrea Sempio è stato pagato per l’intervista a Verissimo: ma la difesa smentisce Fabrizio Corona; Chi è il mandante di Corona contro Piersilvio e Marina Berlusconi?; Alfonso Signorini, le nuove parole sul freddo, grande moralizzatore: cosa ha detto.

Mediaset denuncia Corona per diffamazione e come Signorini chiede il blocco dei socialLa società ha chiesto, inoltre, una misura di prevenzione per impedire al creatore di 'Falsissimo' di tornare a parlare del caso su cui indaga la Procura di Milano ... adnkronos.com

Fabrizio Corona, denuncia choc da Mediaset: chiesto il divieto di usare social e cellulareMediaset querela Fabrizio Corona per diffamazione e minacce, chiedendo misure di prevenzione per bloccare l'uso di social e telefono ... panorama.it

Scontro tra Mediaset e Fabrizio Corona. L’azienda ha presentato una denuncia alla Procura di Milano per diffamazione e minacce, chiedendo anche una misura di prevenzione che limiti l’uso dei social e delle piattaforme online. La replica di Corona è du - facebook.com facebook

Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce legate al caso mediatico su Alfonso Signorini. Alla DDA di Milano chiesta una misura preventiva che vieti l’uso di social, piattaforme web e cellulare per diffondere contenuti analoghi x.com