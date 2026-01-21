Corona dopo la denuncia non ci sta | Ormai è guerra racconterò la verità

Dopo la denuncia, Corona si mostra deciso a parlare senza compromessi. In un messaggio diretto, afferma che la situazione è ormai aperta a un conflitto e promette di rivelare tutte le verità, anche su chi, a suo avviso, copre determinate persone. La sua posizione sembra segnare una svolta nel rapporto con l’immagine pubblica e le accuse che lo coinvolgono.

«Ormai è guerra, ve l’ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare». Lo ha scritto sui social Fabrizio Corona, dopo che si è saputo che Mediaset lo ha denunciato in Procura a Milano per diffamazione e minacce nei confronti dei Berlusconi e conduttori dell’emittente. Mediaset, dopo le puntate del format di Corona “Falsissimo”, ha anche chiesto alla Dda di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione che inibisca all’ex agente fotografico l’uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l’utilizzo del cellulare per divulgare contenuti sul suo podcast.🔗 Leggi su Open.online

