In un clima di crescente tensione tra Corona e Mediaset, il giornalista Signorini annuncia di voler rivelare la propria versione dei fatti, sottolineando che non ci saranno più trattative. La situazione si presenta come una vera e propria guerra mediatica, con promesse di trasparenza e verità. Questa vicenda apre uno sguardo su dinamiche complesse tra figure pubbliche e media, lasciando aperte molte questioni ancora da chiarire.

"Ormai è guerra, ve l'ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare". E' l'ultimo messaggio che Fabrizio Corona rivolge a distanza a Mediaset e ad Alfonso Signorini dopo che le difese di entrambi, società e conduttore tv, si sono rivolte alla magistratura per bloccargli i social e chiedere che non venga trasmessa l'ultima puntata di 'Falsissimo' in programma il prossimo 26 gennaio. Il primo 'scontro' è già previsto domani pomeriggio quando Corona prenderà parte all'udienza davanti al Tribunale civile di Milano dopo il ricorso d'urgenza firmato dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia che chiedono l'intervento "immediato" dell'autorità giudiziaria "non solo al fine di rimuovere i contenuti già diffusi, ma anche per impedire ulteriore pubblicazione" di contenuti di "irreparabile gravità" per Signorini, al centro di un'inchiesta nata proprio dal programma 'Falsissimo'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Corona contro Mediaset e Signorini: "Ormai è guerra, racconterò tutta la verità"

"Fermatelo", Signorini e Mediaset denunciano Corona. L'ex fotografo, "ormai è guerra"Mediaset e Alfonso Signorini hanno presentato alla Dda di Milano una richiesta di misura di prevenzione contro Fabrizio Corona, volta a vietargli l’uso di social, piattaforme web e cellulare per evitare ulteriori diffusione di contenuti considerati dannosi.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona, la replica dell’ex paparazzo: “Ormai è guerra, per fermarmi dovete spararmi”Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, ma l’ex paparazzo ha risposto con fermezza, dichiarando che ormai la situazione è una vera e propria guerra.

CORONA SHOCK SU SIGNORINI: SE NON VAI A LETTO CON LUI NON LAVORI IN TV, ECCO IL SISTEMA

Argomenti discussi: Pier Silvio Berlusconi furioso, coinvolti gli uffici legali: La vendetta durante la settimana di Sanremo. La mossa contro la Rai (e c'entra Corona); Guerra aperta tra Mediaset e Rai: il caso Corona fa saltare la pax televisiva e Sanremo diventa il campo di battaglia; Mediaset furiosa con Rai per lo spazio dato a Corona: l'ipotesi di una puntata riparatrice del programma di Giletti; Chi è il mandante di Corona contro Piersilvio e Marina Berlusconi?.

