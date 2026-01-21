Coro di elogi per la designazione La Regione | Vince il territorio Esulta il centrodestra

La recente selezione di Forlì e Cesena tra le dieci finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028 ha suscitato reazioni positive da parte della Regione Emilia-Romagna e dei rappresentanti locali. L’evento rappresenta un riconoscimento importante per il territorio, evidenziando il valore culturale e storico delle città coinvolte. La designazione è vista come un’opportunità di crescita e valorizzazione del patrimonio regionale.

L'ingresso di Forlì e Cesena nella short list delle dieci città finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028 ha suscitato un ampio e trasversale coro di reazioni politiche, a partire dalla Regione Emilia-Romagna fino ai rappresentanti parlamentari e amministrativi del territorio. Un risultato atteso, ma tutt'altro che scontato, che ora apre la fase decisiva delle audizioni pubbliche davanti alla commissione del Ministero della Cultura. A sottolineare il valore strategico della candidatura è l'assessora regionale alla cultura, Gessica Allegni, che parla di "una bella notizia, attesa ma non scontata, che conferma la validità dell'impegno preso dalla Regione a sostegno di questa candidatura". L'assessora alla cultura Allegni (Pd): La forza è avere coinvolto l'intera area dei due capoluoghi. Buonguerrieri e Pestelli (FdI): Risultato storico che fa onore alla città e alla Romagna.

