L’ex primo ministro sudcoreano Han Duck-soo è stato condannato a 23 anni di carcere per il suo coinvolgimento nel tentativo dell’allora presidente Yoon Suk-yeol di dichiarare la legge marziale il 3 dicembre 2024. La sentenza si inserisce in un quadro di indagini su eventi politici controversi e rischia di avere ripercussioni sulla stabilità politica del paese.

L’ex primo ministro sudcoreano Han Duck-soo è stato condannato a 23 anni di carcere per il ruolo avuto nel maldestro tentativo dell’ex presidente Yoon Suk-yeol di imporre la legge marziale il 3 dicembre 2024. Come ha spiegato Lee Jin-gwan, giudice della Corte distrettuale centrale di Seul, Han «ha ignorato il suo dovere e la sua responsabilità di premier fino alla fine», in quanto pur esprimendo preoccupazioni a Yoon «non si è opposto esplicitamente» al « piano di sovversione dell’ordine democratico », svolgendo dunque «un ruolo significativo negli atti insurrezionali di Yoon e di altri, garantendo, almeno formalmente, il rispetto dei requisiti procedurali». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Corea del Sud, condannato a 23 anni di carcere l’ex premier Han

Corea del Sud, ex premier Han Duck-Soo condannato a 23 anni di carcere: aiutò Yoon a imporre legge marzialeL’ex premier della Corea del Sud, Han Duck-soo, è stato condannato a 23 anni di reclusione per il suo coinvolgimento nella decisione dell’allora presidente Yoon Suk Yeol di imporre la legge marziale nel 2024.

Corea del Sud, ex premier Han Duck-soo condannato a 23 anniL’ex primo ministro sudcoreano Han Duck-soo è stato condannato a 23 anni di carcere per il suo coinvolgimento nell’imposizione della legge marziale del dicembre 2024, durante la presidenza di Yoon Suk-yeol.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Corea del Sud, Yoon Suk-yeol condannato a cinque anni di prigione in un primo processo; Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l'ex presidente Yoon Suk Yeol; Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l’ex presidente Yoon; Corea del Sud, l'ex Presidente Yoon condannato a 5 anni di carcere.

Corea del Sud, ex premier Han Duck-Soo condannato a 23 anni di carcere: aiutò Yoon a imporre legge marzialeL'ex primo ministro della Corea del Sud, Han Duck-soo, è stato condannato a 23 anni di carcere per aver svolto un ruolo chiave nella breve imposizione della ... lapresse.it

Tentato colpo di Stato in Corea del Sud, l'ex premier Han Duck-soo condannato a 23 anniL'ex premier sudcoreano Han Duck-soo è stato condannato a 23 anni di carcere per il ruolo avuto nell'imposizione della legge marziale del 3 dicembre 2024. Lo riferisce l'agenzia Yonhap. Le accuse L'ex ... msn.com

La giustizia della Corea del Sud ha condannato una giovane di 20 anni che ha estorto denaro a Heung-Min Son, mostrandogli false ecografie e chiedendo 200 mila dollari per non rendere pubblico un presunto embarazo. Ma la donna non si è fermata e ha co facebook

ULTIM'ORA Corea del Sud, ex presidente Yoon condannato a 5 anni di carcere Un tribunale di Seul ha condannato a cinque anni di carcere l’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, nella prima sentenza legata al tentativo di imporre la legge marziale del x.com