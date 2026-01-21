Coppa Italia derby Roma-Lazio | ufficiali le formazioni

Stasera alle 20:30 si disputa l’andata del derby Roma-Lazio, valida per la Coppa Italia. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e la partita rappresenta un importante appuntamento per entrambe le squadre, con l’obiettivo di assicurarsi un buon risultato in vista del ritorno. Un incontro che, oltre alla rivalità storica, mette in palio un passaggio nel torneo nazionale.

È notte di derby. Alle 20:30 si gioca l’andata di Coppa Italia tra AS Roma e SS Lazio, sfida che vale il passaggio del turno nella seconda competizione nazionale. Clima da dentro o fuori, con scelte nette da entrambe le panchine. La Roma di Mirko Rossettini si presenta con un undici ricco di titolari: in mezzo al campo confermata la linea con Giugliano affiancata da Rieke e Greggi, mentre davanti spazio al tridente Dragoni–Corelli–Viens. Dall’altra parte la Lazio di Gianluca Grassadonia risponde con un assetto competitivo, pronta a giocarsi la qualificazione già nel primo atto. Le formazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

