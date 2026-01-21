Coppa d' Africa giocatori Senegal accolti da eroi dal presidente Faye

La nazionale di calcio del Senegal è arrivata a Dakar dopo la finale di Coppa d’Africa contro il Marocco. I giocatori sono stati accolti con entusiasmo dal presidente Faye, in un momento di celebrazione per il risultato ottenuto. La partita, caratterizzata da proteste per un rigore finale e un successo ai supplementari, ha segnato un importante traguardo per il calcio senegalese.

La nazionale di calcio del Senegal è arrivata a Dakar dopo l’intensa finale di Coppa d’Africa contro il Marocco, che ha visto i giocatori uscire brevemente dal campo per protestare contro un rigore deciso alla fine del secondo tempo, per poi trionfare nei supplementari. I giocatori sono stati accolti dal presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye, che ha elogiato la loro prestazione. “L’hanno fatto eroicamente, hanno giocato un calcio splendido, sono stati incredibilmente corretti e sono stati esemplari sia dentro che fuori dal campo. Non possiamo che essere orgogliosi di loro”, ha detto. Fuori dall’aeroporto, i tifosi vestiti con i colori nazionali si sono radunati per dare il benvenuto ai giocatori, sventolando bandiere senegalesi, suonando i clacson e cantando in segno di festa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

