Coppa d' Africa giocatori Senegal accolti da eroi dal presidente Faye

Da lapresse.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale di calcio del Senegal è arrivata a Dakar dopo la finale di Coppa d’Africa contro il Marocco. I giocatori sono stati accolti con entusiasmo dal presidente Faye, in un momento di celebrazione per il risultato ottenuto. La partita, caratterizzata da proteste per un rigore finale e un successo ai supplementari, ha segnato un importante traguardo per il calcio senegalese.

La nazionale di calcio del Senegal è arrivata a Dakar dopo l’intensa finale di Coppa d’Africa contro il Marocco, che ha visto i giocatori uscire brevemente dal campo per protestare contro un rigore deciso alla fine del secondo tempo, per poi trionfare nei supplementari. I giocatori sono stati accolti dal presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye, che ha elogiato la loro prestazione. “L’hanno fatto eroicamente, hanno giocato un calcio splendido, sono stati incredibilmente corretti e sono stati esemplari sia dentro che fuori dal campo. Non possiamo che essere orgogliosi di loro”, ha detto. Fuori dall’aeroporto, i tifosi vestiti con i colori nazionali si sono radunati per dare il benvenuto ai giocatori, sventolando bandiere senegalesi, suonando i clacson e cantando in segno di festa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

coppa d africa giocatori senegal accolti da eroi dal presidente faye

© Lapresse.it - Coppa d'Africa, giocatori Senegal accolti da eroi dal presidente Faye

Coppa d’Africa, il Gabon sospeso dal suo presidente? Nel Duemila, i giocatori della Costa d’Avorio furono internatiDopo l’eliminazione precoce alla Coppa d’Africa 2025, il Gabon ha subito la sospensione della propria nazionale da parte del governo.

Coppa d'Africa 2026: i giocatori del Senegal sul bus scoperto a Dakar, folla immensa li festeggiaI giocatori del Senegal hanno celebrato la vittoria della Coppa d’Africa 2026 con un giro in bus scoperto a Dakar.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: In Coppa d’Africa sono rimaste le squadre più forti; La Coppa d'Africa giunge alle semifinali, la Serie A riabbraccia 14 giocatori già eliminati: chi torna in campionato e i 6 'italiani' ancora in corsa per il titolo; Coppa d'Africa, da Lookman a Dia, Dele-Bashiru e El Aynaoui: ecco i giocatori della Serie A ancora impegnati; Minacce, botte, sospetti avvelenamenti: la folle notte di Rabat. Il ct del Senegal: Chiedo scusa al calcio.

coppa d africa giocatoriCoppa d'Africa 2026: i giocatori del Senegal sul bus scoperto a Dakar, folla immensa li festeggiaGrande festa a Dakar per i giocatori del Senegal freschi vincitori della Coppa d'Africa 2026. La squadra ha attraversato le strade della capitale fendendo la ... msn.com

coppa d africa giocatoriAssurdo in finale di Coppa d'Africa: i giocatori del Senegal provano ad abbandonare il campo!Qualcosa di davvero inusuale, per non dire mai visto, quanto accaduto durante la finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco. Arrivati sullo 0-0 fino al finale del match, la squadra marocchina si è ... fantacalcio.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.