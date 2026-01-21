Copenaghen-Napoli Di Lorenzo | Punti buttati Abbiamo commesso un errore gravissimo

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha analizzato il pareggio contro il Copenaghen, sottolineando come siano stati alcuni punti importanti a mancare. In un intervento a Sky Sport, ha riconosciuto l’errore grave commesso dalla squadra, evidenziando l’importanza di migliorare e di mantenere alta la concentrazione nelle prossime partite. Un momento di riflessione per il club azzurro, che punta a recuperare terreno in campionato e in coppa.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato il pareggio con il Copenaghen ai microfoni di Sky Sport. Il capitano si è mostrato estremamente amareggiato e ha analizzato gli errori commessi durante la trasferta in Danimarca, che rischia di compromettere definitivamente il passaggio ai playoff di Champions League. L’analisi di Di Lorenzo: il grave errore commesso dal Napoli. Giovanni Di Lorenzo ha subito sottolineato qual è stato l’errore commesso nel corso della sfida al Copenaghen: “Avevamo fatto la cosa più difficile, cioè trovare il vantaggio ma nel secondo tempo siamo entrati in campo come se stessimo vincendo 5-0 e non 1-0 e in Champions al minimo errore la paghi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

