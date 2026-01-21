Copenaghen-Napoli Conte deluso | Queste gare devi vincerle Il nostro livello non è all’altezza della Champions

Dopo il pareggio contro il Copenaghen, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la prestazione della squadra. In una dichiarazione sobria, ha sottolineato l’importanza di vincere queste partite e ha evidenziato che il livello attuale non è ancora sufficiente per competere al massimo in Champions League. Le parole di Conte riflettono la volontà di migliorare e di affrontare le sfide future con maggiore determinazione.

Dopo il pareggio contro il Copenaghen, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha espresso tutta la sua delusione. Intervistato ai microfoni di Sky, il mister ha analizzato la partita, sottolineando che gli azzurri hanno avuto una grande occasione per compiere un passo decisivo verso la qualificazione ai playoff di Champions League, ma l'hanno sprecata. Il tecnico ha parlato senza mezzi termini del livello della squadra, rivelando che la prestazione non è stata all'altezza della competizione. Le parole di Conte dopo il pareggio con il Copenaghen. Il pareggio contro il Copenaghen è un colpo doloroso per il Napoli, e Antonio Conte non ha nascosto la sua frustrazione. Conte: «Abbiamo fatto solo 8 punti, significa che forse il nostro livello non è da Champions». Dopo il pareggio contro il Copenaghen in Champions League, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando che ottenere solo otto punti finora potrebbe indicare un livello di gioco ancora da migliorare per competere ai massimi livelli.

