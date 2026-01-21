Contrabbando 5mln metri stoffa da Cina

La Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato oltre 5,5 milioni di metri di tessuto proveniente dalla Cina, importato illegalmente evitando dazi e IVA. Contestualmente, sono stati sequestrati anche 237.000 capi di abbigliamento. L’operazione, condotta sotto la supervisione della procura europea di Bologna, mira a contrastare il contrabbando e la concorrenza sleale nel settore tessile.

11.21 Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Prato, sotto la direzione della procura europea di Bologna, oltre 5,5 milioni di metri di tessuto importati irregolarmente dalla Cina,evadendo dazi e Iva Oltre alla stoffa, sequestrati anche 237mila capi d'abbigliamento. Questo è un altro sequestro compiuto nell'ambito di un'ampia operazione denominata Fraus ab oriente. Tra i reati contestati: contrabbando aggravato, frode fiscale e intestazione fittizia di beni. Scoperte varie imprese "apri e chiudi". A capo del sistema, una donna.

