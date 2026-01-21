Elodie e Franceska sono state avvistate a Milano, uscendo insieme dal portone di casa di Elodie. Le due sono apparse molto compagne e affiatate, mentre si diriggevano verso il parrucchiere per una messa in piega dopo una giornata al mare. La loro amicizia sembra consolidarsi ulteriormente, suscitando interesse tra i fan e i media. Un’immagine di quotidianità che mette in luce il rapporto sincero tra le due artiste.

Elodie e Franceska sono state paparazzate dai fotografi della rivista fuori dal portone della casa di Elodie, mentre si dirigevano insieme – più affiatate che mai – dal parrucchiere per una messa in piega post mare. «Dopo un iniziale imbarazzo per la vista del fotografo, sorridono e poi proseguono per la loro strada», si legge sulle pagine di Chi. Il settimanale insiste sui dettagli: sorrisi, complicità, naturalezza nel muoversi fianco a fianco, un linguaggio del corpo che parla più di qualsiasi dichiarazione. E soprattutto un punto: non c’è alcuna conferma ufficiale e, nella ricostruzione di Chi, non sembra nemmeno indispensabile mettere un’etichetta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Continua il gossip piccante su Elodie e Franceska “complici e inseparabili a Milano”

Elodie e Franceska sono inseparabili e felici, oltre qualsiasi etichettaElodie e Franceska sono amiche da tempo, un legame che va oltre le etichette e le sfide quotidiane.

Elodie e Franceska, tra vacanza e complicità scatta il gossipElodie e Franceska sono recentemente al centro di discussioni, tra vacanze condivise e momenti di complicità.

