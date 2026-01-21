Antonio Conte commenta il pareggio del Napoli a Copenaghen, sottolineando l'importanza di vincere partite come questa. Secondo l'allenatore, si tratta di incontri che devono essere portati a termine, senza scuse o alibi, evidenziando che il risultato riflette ancora una differenza di livello rispetto alla Champions. Un richiamo alla concretezza e alla responsabilità, senza enfasi o sensazionalismi.

Conte: «Abbiamo fatto solo 8 punti, significa che forse il nostro livello non è da Champions»Dopo il pareggio contro il Copenaghen in Champions League, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando che ottenere solo otto punti finora potrebbe indicare un livello di gioco ancora da migliorare per competere ai massimi livelli.

Conte dopo il ko in Champions del Napoli: “Siamo arrivati cotti, il Benfica ha meritato”Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Benfica, il tecnico del Napoli, Conte, ha commentato la partita, riconoscendo le difficoltà della squadra e riconoscendo il merito degli avversari.

Argomenti discussi: Conte nerissimo: Partita da vincere, punto e basta. Significa che non siamo a livello Champions.

Conte Partita decisiva, col Copenhagen bisogna vincereCOPENHAGEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – Queste sono partite importanti, decisive, domani sia noi che loro dovremo cercare la vittoria, perchè un altro risultato non sarebbe positivo. Così il tecnico de ... msn.com