Conte duro dopo Copenaghen | Livello non all’altezza

Dopo il pareggio a Copenaghen, Antonio Conte ha commentato senza esitazioni il rendimento della sua squadra, sottolineando che il livello mostrato in campo non è stato all’altezza delle aspettative. Il tecnico ha evitato scuse, evidenziando la necessità di migliorare e lavorare con maggiore attenzione per affrontare le prossime sfide. Un'analisi sincera che invita a riflettere sulle aree da potenziare.

Antonio Conte non cerca alibi e va dritto al punto dopo il pareggio di Copenaghen. Parole nette, pesanti, che fotografano tutta la delusione del Napoli. Come riporta Fabio Mandarini, inviato a Copenaghen per il Corriere dello Sport, il tecnico azzurro è lapidario: «La partita s'era messa nelle migliori condizioni per essere vinta e per fare un importante step verso i playoff. Potremmo avere mille attenuanti, ma questa volta non vanno bene: queste sono partite che devi vincere». Il controllo totale della gara, la superiorità numerica e il vantaggio iniziale non sono bastati.

