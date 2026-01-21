Conte | C’è tanta delusione queste partite bisogna vincerle

Dopo il pareggio contro il Copenaghen, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la prestazione e l’importanza di conquistare i tre punti in partite fondamentali. Le sue dichiarazioni evidenziano la delusione per il risultato e la necessità di migliorare nelle gare decisive, sottolineando l’esigenza di vincere per mantenere alte le aspettative e le ambizioni della squadra in questa fase della stagione.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a SKY dopo il pareggio contro il Copenaghen in Champions. “Penso che debba esserci delusione, potevamo vincere e fare uno step in avanti. Potremmo avere mille attenuanti, ma adesso non vanno bene. La partita si era messa bene e dovevamo vincere, abbiamo dimostrato di fare fatica in Champions soprattutto fuori casa. Era una partita in totale controllo, al netto della stanchezza e degli infortuni, sono partite che devi vincere. C’è delusione, perchè non siamo riusciti a portarla a casa. Il nostro livello evidentemente non è alto per questa competizione, serve un mea culpa da parte di tutti, c’è poco da parlare e da essere arrabbiati con noi stessi e non abbiamo percepito l’importanza della posta in palio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

