Dopo il pareggio contro il Copenaghen in Champions League, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando che ottenere solo otto punti finora potrebbe indicare un livello di gioco ancora da migliorare per competere ai massimi livelli. Le sue parole riflettono un’analisi sincera e senza enfasi, in un momento di riflessione per la squadra azzurra.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il pareggio in Champions contro il Copenaghen Copenaghen-Napoli 1-1, le parole di Conte a Sky. Non siete riusciti a sfruttare il vantaggio e la superiorità numerica? «Penso che ci debba essere delusione perché era una partita che si era messa nelle migliori condizioni per essere vinta e fare un importnate step in avanti per giocarci i playoff. Potremmo avere mille attenuanti ma oggi non vanno bene. Queste sono partite che devi vincere e noi abbiamo dimostrato per la quarta volta consecutiva di fare fatica fuori casa in Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: «Abbiamo fatto solo 8 punti, significa che forse il nostro livello non è da Champions»

Leggi anche: Chivu esulta dopo Inter Como: «Abbiamo dimostrato il nostro valore e la nostra voglia di prendere tutti i punti che abbiamo davanti. Mi godo un gruppo fantastico»

Leggi anche: Allegri: "Abbiamo i punti che meritiamo. Ci troviamo meglio quando il livello si alza"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

L'intelligence artificielle va-t-elle nous dépasser

Argomenti discussi: Dal 1850 il Pinot Nero che ha fatto scuola in Oltrepò: la tenuta millenaria da scoprire, Conte Vistarino; Cuesta prima di Napoli-Parma: Conte? È un vincente. Dopo due settimane con lui le squadre cambiano. Da allenatori così si può solo imparare tanto; Napoli, la vigilia di Conte: Siamo qui per fare l'impresa. Ci crediamo. Il mercato? C'è sintonia con la società; Chivu: Conte è un vincente e si è evoluto, lo stimo. Noi giovani abbiamo da imparare.

Conte: «Abbiamo fatto solo 8 punti, significa che forse il nostro livello non è da Champions»Scopri le parole di Conte dopo il pareggio in Champions contro il Copenaghen e le sue riflessioni sulla partita. ilnapolista.it

Conte: C'è delusione, la partita era da vincere! Questo pareggio mi fa maleAntonio Conte, tecnico della compagine partenopea, ha parlato ai microfoni di SKY Sport: 'Al netto della stanchezza e delle defezioni, queste sfide le devi vincere'. areanapoli.it

Conte: «Abbiamo fatto solo 8 punti, significa che forse il nostro livello non è da Champions» A Sky: «C'è poco da parlare, ma da essere arrabbiati con noi stessi. Stasera non ci sono alibi, non dovevamo far rientrare il Copenaghen in partita. Forse non abbiam - facebook.com facebook

VIDEO CONFERENCE - Champions, Copenhagen-Napoli, Conte: "Abbiamo delle difficoltà, ma non dobbiamo mai piangerci addosso” x.com