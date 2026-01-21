Consulta agricola Csn attacca | In commissione molta demagogia e poca concretezza nel dibattito

Durante la seduta della commissione del 19 gennaio, dedicata alle modifiche del regolamento sulla consulta agricola, sono emerse criticità legate alla mancanza di concretezza e a un approccio troppo demagogico. Questa fase rappresenta un passaggio importante per definire le future politiche agricole, ma richiede un dibattito più responsabile e costruttivo. È fondamentale mantenere un confronto serio e basato su dati e pratiche concrete.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.