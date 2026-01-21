Consob ha annunciato che la nomina di Freni rimane temporaneamente sospesa. Questa decisione non rappresenta un intervento politico, bensì il risultato di un fraintendimento e di un equilibrio interno che la maggioranza intende mantenere. La situazione, dunque, rimane in fase di valutazione, senza ulteriori sviluppi immediati.

Il rinvio non è uno stop politico, ma il riflesso di un equivoco e di un equilibrio che la maggioranza intende preservare. Il Consiglio dei ministri di ieri avrebbe dovuto avviare la procedura per la nomina del nuovo presidente della Consob. L'incarico di Paolo Savona è, infatti, in scadenza l'8 marzo, ma la decisione è slittata a una prossima riunione. Sul tavolo il nome del sottosegretario all'Economia Federico Freni, leghista, uno degli uomini chiave del Mef e tra gli architetti delle ultime leggi di Bilancio, oltre che della legge Capitali e della riforma del Tuf. La designazione, data per imminente alla vigilia, è stata però congelata per consentire un chiarimento politico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Consob, la nomina di Freni rimane per ora congelata

Scontro sulla nomina di Freni alla presidenza della ConsobIl Consiglio dei Ministri ha deciso di rinviare la nomina di Federico Freni come presidente della Consob, attribuendo la decisione a necessità di approfondimenti ulteriori.

Consob, rinviata la nomina del presidente in Cdm: il no di Forza Italia a Federico FreniIl Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare la nomina del nuovo presidente della Consob, sostituendo Paolo Savona.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Consob, il Cdm rinvia la nomina del presidente. Freni in pole position; Scontro sulla nomina di Freni alla presidenza della Consob; Maggioranza divisa: il Cdm rinvia la nomina del presidente della Consob; Il centrodestra litiga sulla scelta del nuovo presidente della Consob: slitta la nomina del sottosegretario….

Consob, la nomina di Freni rimane per ora congelataTajani: Non può fare il presidente perché è un politico. Come successore al Tesoro in pole position Garavaglia ... msn.com

Consob, il cdm rinvia la scelta del presidenteTutto rinviato sul futuro presidente della Consob. Il governo prende qualche giorno in più di tempo per fare approfondimenti e scegliere il successore di Paolo Savona al ... ilmessaggero.it

Sicurezza, tensioni nella maggioranza. E salta la nomina di Freni alla Consob x.com

Scontro nel #governo sulla #Consob, in Consiglio dei ministri salta la nomina del presidente - facebook.com facebook