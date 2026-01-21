consob i nomi in campo dopo il rinvio in cdm sul rinnovo del vertice

Il Consiglio dei Ministri di martedì pomeriggio ha deciso di posticipare la decisione sul rinnovo del vertice della Consob, in scadenza a inizio marzo. La scelta riguarda i nomi in campo per la guida dell'autorità di vigilanza, che svolge un ruolo chiave nel settore finanziario italiano. Il rinvio apre uno spazio di approfondimento e valutazione prima di procedere con le nomine ufficiali.

AGI - ll Cdm nella riunione di martedì pomeriggio, ha scelto di rinviare la decisione sul rinnovo del vertice della Consob, in scadenza a inizio marzo. Il nome forte sul tavolo per la presidenza è da tempo quello del sottosegretario all'Economia Federico Freni, esponente della Lega, ma nella maggioranza non si sarebbe trovata l'intesa sul suo ruolo. La posizione di Forza Italia . Forza Italia, viene riferito, avrebbe fatto presente di avallare il nome di Freni ma per un altro ruolo all'interno dell' autorità indipendente di controllo del mercato finanziario: sì alla possibilità che l'attuale sottosegretario diventi un componente dell'organismo, no all'eventualità di una sua presidenza. 🔗 Leggi su Agi.it

Consob, rinviata la nomina del presidente in Cdm: il no di Forza Italia a Federico FreniIl Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare la nomina del nuovo presidente della Consob, sostituendo Paolo Savona.

Caos in Cdm, slitta la nomina del presidente della Consob: scontro tra Lega e Forza ItaliaNel corso del Consiglio dei Ministri si è verificato un arresto nella nomina del presidente della Consob, con uno scontro tra Lega e Forza Italia.

