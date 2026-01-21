Conoscere la fauna urbana di Pisa? Si può grazie a un' app

Scopri la fauna urbana di Pisa con un'app dedicata. Un progetto che permette di conoscere meglio le specie animali e vegetali presenti in città, offrendo informazioni dettagliate e aggiornate. Grazie a questa risorsa, cittadini e visitatori possono esplorare l’ambiente naturale di Pisa in modo semplice e informato, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio urbano.

Pisa, 16 gennaio 2026 - Un sito e una app dedicati alle flore urbane di sette città: Pisa, Empoli, Trieste, Gorizia, Milano, Roma e Palermo. Sono floreurbane.it e Urban Flor@, disponibile gratuitamente sia per iPhone che per Android, realizzati nell’ambito del progetto IDEM FLOS, che ha coinvolto il Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, insieme all'Università degli Studi di Trieste, capofila del progetto, e alla Fondazione per la Flora Italiana. Le guide, riccamente illustrate, permettono di identificare la flora spontanea e alcune delle più diffuse piante coltivate nelle sette città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

