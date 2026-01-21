Una rete di spacciatori a domicilio è stata smantellata a Trieste con l’arresto di dieci persone e numerose perquisizioni. L’indagine ha portato alla scoperta di un’attività di distribuzione di sostanze stupefacenti gestita con consegne dirette ai clienti. Il blitz ha anche portato a un maxi sequestro di droga, contribuendo alla lotta contro il traffico illecito nella zona.

Dieci arresti e venti perquisizioni: questo il risultato di una vasta operazione antidroga condotta dalla Squadra mobile di Trieste. L'azione, coordinata dalla procura della Repubblica, ha colpito un gruppo criminale specializzato nello spaccio di stupefacenti,che aveva organizzato un sistema di consegna a domicilio per i propri clienti. L'indagine è stata avviata dopo una violenta aggressione avvenuta in città, rivelatasi poi un regolamento di conti per il controllo delle piazze di spaccio. Le indagini e l'origine dell'operazione Il gruppo criminale e il modus operandi Perquisizioni e arresti Sequestri e recupero di merce rubata Le indagini e l'origine dell'operazione L'indagine ha avuto inizio nel gennaio dello scorso anno, quando una violenta aggressione tra cittadini stranieri ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine a Trieste.

© Virgilio.it - Confezionavano droga e la consegnavano a domicilio a Trieste, dieci arresti e maxi sequestro

