Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Il concorso docenti PNRR3, relativo alle classi di infanzia, primaria e secondaria, è stato avviato con l’estrazione delle lettere per le prove orali. La procedura, disciplinata dai DDG n. 29382025 e n. 29392025, rappresenta un passaggio importante nel percorso di selezione, garantendo trasparenza e regolarità. Questo aggiornamento fornisce informazioni chiare sulle lettere estratte e sui prossimi passi del procedimento.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l’avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. Attenzione: i candidati che hanno partecipato alla prova scritta con riserva potranno sciogliere la riserva tra il 15 dicembre 2025 e il 2 febbraio 2026. La convocazione di questi candidati potrà avvenire solo a riserva sciolta, come indicato nel bando “Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.” Si tratta della lettera dell’alfabeto dalla quale, per imparzialità, far cominciare le prove orali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali [AGGIORNATO]Ecco le lettere estratte per l’avvio delle prove orali del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali [AGGIORNATO]Il concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti DDG n. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Concorso docenti PNRR3: comincia la prova orale. Diretti verso le assunzioni del 2026 [LO SPECIALE]; Concorso docenti PNRR 3 secondaria: 1.750 posti quasi certamente rimarranno vacanti; Concorso PNRR 3: punteggi minimi per l'accesso alla prova orale [Avvisi USR Umbria, Lazio e Sicilia]; Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE. Ecco le convocazioni [AGGIORNATO]. Concorso docenti PNRR3, Sì o No alla prova orale: l’esito è definitivo? Scioglimento riserva potrebbe cambiare i voti minimi?Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDD n. 2939/2025 per la scuola secondaria: in questi giorni i candidati che hanno conseguito almeno 70/100 alla prova scri ... orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3, sollecito scioglimento riserva ma la data ultima rimane il 2 febbraioConcorso docenti PNRR3 entra nel vivo: gli USR hanno comunicato il voto minimo di accesso alla prova orale, stabilendo così chi parteciperà alla prova orale sulla base del requisito del triplo rispett ... orizzontescuola.it Concorso Docenti 2026 - facebook.com facebook Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2398/2025 per infanzia e primaria. La prova scritta è stata svolta lo scorso 27 novembre, gli Uffici Scolastici hanno già pubblicato il voto minimo di ammissione alla prova orale e le commissioni stanno provveden x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.