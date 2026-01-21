Concorso docenti PNRR3 | comincia la prova orale Diretti verso le assunzioni del 2026 LO SPECIALE

È iniziata la prova orale del concorso docenti PNRR3, un passo importante verso le assunzioni previste per il 2026. Dopo la pubblicazione del voto minimo, la costituzione delle commissioni e l’estrazione delle lettere, le sessioni sono ufficialmente partite. Questa fase rappresenta un momento cruciale per i candidati, che si preparano a dimostrare le proprie competenze e conoscenze in vista delle future assunzioni nel sistema scolastico italiano.

Prova orale (e pratica per alcune classi di concorso) del bando docenti PNRR3: ci siamo. Pubblicato il voto minimo, costituite le commissioni ed estratta la lettera, si può partire. Rotta: le assunzioni dell’estate 2026 e il completamento del target PNRR con 70.000 docenti da nuovo reclutamento. Alla prova orale partecipano i candidati che alla prova scritta hanno avuto il punteggio di almeno 70100 e rientrano nel triplo dei posti a bando per quella classe di concorso, più tutti coloro che hanno il punteggio dell’ultimo candidato ammesso (dm n. 214 del 24 ottobre 2024). Gli USR pubblicano il voto minimo di accesso.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3: la prova orale. Chi partecipa, come si svolge, almeno 70/100 per superarla [LO SPECIALE]

Concorso docenti PNRR3: prova orale. Lettera estratta, griglia di valutazione e scioglimento riserva. [LO SPECIALE]L'articolo fornisce aggiornamenti sulla prova orale del concorso docenti PNRR3, includendo la lettera estratta, la griglia di valutazione e lo scioglimento della riserva.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Concorso docenti PNRR3: come compilare la domanda: tutti i passaggi spiegati

Argomenti discussi: Famiglia del bosco, l’approccio senza giudizi per aiutare i piccoli a scoprire la grammatica e l'aritmetica. Parola alla maestra in pensione che ha accettato il compito.

Concorso docenti PNRR3, Sì o No alla prova orale: l’esito è definitivo? Scioglimento riserva potrebbe cambiare i voti minimi?Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDD n. 2939/2025 per la scuola secondaria: in questi giorni i candidati che hanno conseguito almeno 70/100 alla prova scri ... orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, online le ammissioni alla prova orale e il voto minimo [AGGIORNATO con Marche]Gli USR cominciano a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale per il concorso PNRR3 per la scuola secondaria bandito con DDG. 2939/2025. orizzontescuola.it

Concorso Docenti 2026 facebook

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2398/2025 per infanzia e primaria. La prova scritta è stata svolta lo scorso 27 novembre, gli Uffici Scolastici hanno già pubblicato il voto minimo di ammissione alla prova orale e le commissioni stanno provveden x.com