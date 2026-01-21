Concerto al centro culturale al Biotos Musicamente torna con i due flauti di Granatiero e Biš?evi?

Il centro culturale Biotos ospita il concerto di Musicamente, che vede protagonisti i due flauti di Granatiero e Biš?evi. Un appuntamento dedicato a un repertorio per due strumenti, comprendente brani di Wilhelm Friedemann Bach, Michel Blavet e Georg Philipp Telemann, offrendo un viaggio musicale attraverso le composizioni di figure significative del panorama barocco e classico.

Un viaggio nel repertorio per due flauti con musiche di Wilhelm Friedemann Bach, figura geniale e anticonvenzionale del mondo bachiano, accostato a Michel Blavet e Georg Philipp Telemann. Un programma dove l'incontro tra due voci diventa un continuo gioco di equilibrio, invenzione e libertà.

