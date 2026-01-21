Con il Donometro possiamo misurare il valore delle eccedenze

Il Donometro permette di quantificare le eccedenze alimentari di piccole attività come bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie. Uno strumento utile per individuare e recuperare le eccedenze quotidiane che spesso sfuggono ai metodi tradizionali di recupero solidale. Con questa soluzione, si favorisce la riduzione degli sprechi e si valorizza il cibo in modo sostenibile, contribuendo a un approccio più responsabile alla gestione delle risorse alimentari.

Recuperare ciò che oggi sfugge ai radar del recupero solidale. Non i grandi volumi dell'industria o della distribuzione, ma le piccole eccedenze quotidiane di bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie. Quelle che nascono a fine servizio, a fine giornata, e che troppo spesso finiscono gettate per mancanza di tempo, strumenti, connessioni. È da qui che parte il Donometro, il nuovo progetto della Campagna Spreco Zero di Last Minute Market, presentato a Rimini durante il Sigep. Il Donometro nasce per colmare un vuoto strutturale del sistema di recupero alimentare: quello dell'Horeca, un settore ad altissimo valore simbolico e culturale del cibo, ma finora poco integrato nelle reti solidali.

