Comuni sciolti effetto domino sulle Provinciali A sorridere è il centrodestra
Le elezioni provinciali in Terra di Lavoro si avvicinano, evidenziando cambiamenti significativi nel panorama politico locale. I comuni sciolti e le conseguenze a catena sulle Provinciali stanno ridefinendo gli equilibri, favorendo il centrodestra. La situazione rimane in evoluzione, con segnali di una rinnovata dinamica politica che potrebbe influenzare le scelte elettorali e le alleanze future.
Le elezioni provinciali si avvicinano, ma il quadro politico in Terra di Lavoro continua a mutare profondamente, alterando equilibri che fino a poche settimane fa sembravano consolidati. Dopo l’assenza forzata degli amministratori della città capoluogo, Caserta, dovuta allo scioglimento del.🔗 Leggi su Casertanews.it
