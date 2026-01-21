Comuni sciolti effetto domino sulle Provinciali A sorridere è il centrodestra

Le elezioni provinciali in Terra di Lavoro si avvicinano, evidenziando cambiamenti significativi nel panorama politico locale. I comuni sciolti e le conseguenze a catena sulle Provinciali stanno ridefinendo gli equilibri, favorendo il centrodestra. La situazione rimane in evoluzione, con segnali di una rinnovata dinamica politica che potrebbe influenzare le scelte elettorali e le alleanze future.

