La Juventus sta conducendo un'operazione strategica per rinforzare la rosa, concentrandosi su almeno tre profili chiave. Il club lavora discretamente, valutando con attenzione le opportunità di mercato per potenziare la squadra di Spalletti. Un intervento mirato che potrebbe rappresentare una svolta importante nella prossima stagione, senza clamore o annunci improvvisi.

La Juve si sta muovendo sottotraccia per almeno tre calciatori molto importanti in grado di dare una svolta alla squadra di Spalletti La Juventus ha bisogno di cominciare ad accelerare sul mercato. Ci sono dei puntelli che Spalletti vorrebbe vedere a Torino, giocatori che alzerebbero la pericolosità della sua squadra e la sua completezza di alternative, di caratteristiche anche a livello numerico. Ma fino ad ora le trattative o i dialoghi avviati per ora non hanno portato i frutti sperati: operazioni difficili, come quelle per Chiesa e Mateta, che al momento si sono arenate. Damien Comolli e Modesto (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Comolli ‘impazzito’: blitz improvviso e triplo colpo

Scacco matto alla Juve: blitz improvviso, salta il grande colpo a zeroNel mondo del calciomercato, imprevisti e sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Lazio, triplo colpo con i soldi di Castellanos: ecco il piano per SarriLa Lazio si prepara a rafforzare la rosa con un investimento importante, grazie ai fondi provenienti da Castellanos.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Comolli ‘impazzito’: blitz improvviso e triplo colpo.

Comolli ‘impazzito’: blitz improvviso e triplo colpoLa Juve si sta muovendo sottotraccia per almeno tre calciatori molto importanti: oltre a En-Nesyri da soffiare al Napoli ci sono due sorprese ... calciomercato.it

Scacco matto alla Juve: blitz improvviso, salta il grande colpo a zeroProprio per il centrocampo, la società di Laporta sta monitorando profili di esperienza internazionale: nel mirino c’è anche Leon Goretzka, obiettivo del Milan (come del Napoli) e che Hansi Flick, ... calciomercato.it

Senesi, colpo per l'estate: il Barça alza il telefono ma lui vuole la Juve. Comolli gioca in aticipo - facebook.com facebook