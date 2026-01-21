Commosso addio all' alpino Tullio | Per decenni è stato l' anima del nostro sodalizio

Il gruppo di Mandello piange la scomparsa di Tullio Colombo, alpino e artista, che avrebbe compiuto 100 anni a ottobre. Figura stimata e socio storico, Tullio ha rappresentato per decenni l’anima del sodalizio locale. La comunità si unisce nel ricordo di un uomo che ha lasciato un'impronta duratura, testimoniando valori di dedizione e passione. Il suo contributo resterà un esempio per tutti.

Lutto a Mandello dove Colombo era molto conosciuto e stimato. Avrebbe compiuto 100 anni tra pochi mesi Il gruppo di Mandello saluta l'alpino artista che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo ottobre. Lutto tra le penne nere mandellesi che piangono la scomparsa di Tullio Colombo, socio storico e figura molto stimata dell'intera comunità. "Tullio ci lascia alla soglia di un traguardo straordinario: il prossimo 18 ottobre avrebbe infatti festeggiato il suo centesimo compleanno. Lo ricorderemo sempre con affetto" - dichiara commosso l'attuale capogruppo Claudio Bianchi. "Uomo di rara intelligenza e innata gentilezza, Tullio ha rappresentato per decenni l'anima del nostro sodalizio.

