Commissariamento scuole in Emilia Romagna Rinnoviamo Forlì critica il Governo | Decisione perentoria e senza confronto

Il Consiglio dei Ministri ha annunciato il commissariamento di quattro regioni, tra cui l’Emilia Romagna, in seguito al mancato accordo sul piano di dimensionamento scolastico per il 202627. Rinnoviamo Forlì critica questa decisione, definendola perentoria e priva di confronto. La situazione evidenzia tensioni tra Governo e territori riguardo alla gestione del sistema scolastico e alle scelte strategiche per il futuro.
Il Consiglio dei Ministri ha deciso di commissariare quattro regioni, tra cui l’Emilia Romagna, a causa della mancata approvazione del piano di dimensionamento scolastico per l’anno 202627. Una misura che, nella nostra regione, colpisce due autonomie scolastiche della provincia di Forlì-Cesena.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Cos’è questa storia del ‘commissariamento’ della scuola in Emilia-RomagnaRecentemente, il Consiglio dei ministri ha deciso di commissariare le scuole di alcune regioni italiane, tra cui Emilia-Romagna, Umbria, Sardegna e Toscana.
Scuole Sotto Commissariamento: Situazione in Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e SardegnaQuattro regioni italiane sono state sottoposte a commissariamento a causa di inadempienze nei loro piani scolastici. notizie.it
Scuola, commissariamento Emilia-Romagna. Conti: «Avremo istituti con oltre 2mila studenti»FORLI’. Con l’accorpamento imposto da Roma l’Emilia-Romagna dovrà mettere mano soprattutto alle scuole superiori. E potrebbe arrivare ad avere ... corriereromagna.it
“Avere un’autonomia scolastica ogni 1000 studenti significa avere scuole gigantesche in territori poco collegati. Così si accelerano lo spopolamento e l’impoverimento nelle regioni più povere e nelle isole” Con il commissariamento di 4 Regioni, Toscana, Emil - facebook.com facebook
Commissariamento, de Pascale: “No a scuole da duemila studenti, questa norma è una follia” x.com
