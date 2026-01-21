Commissariamento scuole in Emilia Romagna Rinnoviamo Forlì critica il Governo | Decisione perentoria e senza confronto

Il Consiglio dei Ministri ha annunciato il commissariamento di quattro regioni, tra cui l’Emilia Romagna, in seguito al mancato accordo sul piano di dimensionamento scolastico per il 202627. Rinnoviamo Forlì critica questa decisione, definendola perentoria e priva di confronto. La situazione evidenzia tensioni tra Governo e territori riguardo alla gestione del sistema scolastico e alle scelte strategiche per il futuro.

