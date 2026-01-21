Come fare opposizione senza l’inconveniente di dover avere delle idee su dazi Groenlandia e Ucraina

Imparare a fare opposizione senza dover affrontare complessità come dazi, Groenlandia o Ucraina richiede strategie chiare e misurate. Seguendo i principi di figure storiche come Machiavelli, Bismarck e Churchill, si può sviluppare un approccio equilibrato e concreto, focalizzato su obiettivi realistici e comunicazioni efficaci, senza perdersi in dettagli troppo articolati o ambigui. Una posizione solida si costruisce con metodo e sobrietà, valorizzando la prudenza e l’analisi ponderata

Negli ultimi due anni Schlein ha chiamato il governo a "riferire in Aula" e ha chiesto "chiarimenti" in diciotto occasioni. Il Parlamento esiste proprio per controllare il governo chiedendogli di render conto. Il fatto che lo si chieda senza mai specificare "di cosa" esattamente dovrebbe render conto è un dettaglio procedurale Sanchez governa, Schlein contempla. In mezzo ci sono due miliardi in armi, l'Ucraina e la realtà Schlein firma la risoluzione contro gli ayatollah, Conte fa l'iraniano. Alleanza impossibile Machiavelli ci insegnò l'esercizio della Realpolitik. Bismarck la diplomazia del ferro e del sangue.

