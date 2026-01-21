La camera ardente di Valentino in Piazza Mignanelli a Roma si presenta come un ambiente sobrio e luminoso, decorato con una vasta presenza di fiori bianchi. Tra sedie, pareti e pavimento, l’atmosfera riflette rispetto e semplicità, con un allestimento che omaggia il grande stilista secondo la volontà di lui. Una composizione di eleganza discreta, pensata per onorare la sua memoria in modo rispettoso e raffinato.

( a skanews) – Una cascata di fiori e bianco ovunque: le sedie, le pareti, il pavimento, la cornice della foto e le decorazioni floreali. La camera ardente di Valentino, allestita nella sua Fondazione in Piazza Mignanelli a Roma, è all’insegna del «total white». «Un suo desiderio, uno dei suoi colori preferiti», hanno spiegato dalla Fondazione Valentino-Giammetti. Addio a Valentino Garavani: i ricordi e le dediche di star e amici. guarda le foto Leggi anche › Perché “Valentino: L’ultimo imperatore” è il più bel documentario di moda di sempre Dietro la bara di legno chiaro, una foto dello stilista, scomparso a 93 anni, e sopra un’installazione sospesa con fiori stabilizzati e di stoffa: papaveri, anemoni, camelie e rose. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come desiderava lui, la camera ardente di Valentino in Piazza Mignanelli a Roma è un trionfo di luce e fiori candidi

Aperta la camera ardente di Valentino Garavani a Roma: il feretro dello stilista arrivato in piazza MignanelliÈ stata aperta a Roma la camera ardente di Valentino Garavani, con il feretro arrivato in piazza Mignanelli.

Addio a Valentino: l’omaggio oggi a Roma nella sua storica sede di Piazza MignanelliOggi a Roma, nella storica sede di Piazza Mignanelli, si rende omaggio a Valentino Garavani, figura iconica della moda italiana.

