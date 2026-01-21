Colpo notturno a Sala al Barro | ladri svaligiano asilo e canonica

Nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, a Sala al Barro, sono stati oggetto di un furto l’asilo e la canonica, con il furto di denaro e uno smartphone. La comunità si è svegliata con questa notizia, che evidenzia la recente vulnerabilità degli edifici e l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza locali.

La comunità di Sala al Barro si è svegliata con una brutta notizia. Nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio ignoti hanno preso di mira la scuola dell'infanzia e la residenza di don Ivano Colombo, portando via denaro contante e lo smartphone utilizzato dalle insegnanti per comunicare con.🔗 Leggi su Leccotoday.it

