Colpo di scena a Strasburgo | passa il blitz contro il Mercosur Cosa succede ora

A Strasburgo, l'Eurocamera ha approvato con 334 voti favorevoli, 324 contrari e 11 astensioni la richiesta di inviare l'accordo commerciale Ue-Mercosur alla Corte di giustizia europea, prima della sua ratifica definitiva. La decisione rappresenta un passo importante nel percorso di approvazione dell'accordo e potrebbe influenzare futuri sviluppi nelle relazioni tra Unione europea e Mercosur.

L'Eurocamera ha approvato con 334 voti a favore 324 contrari e 11 astenuti la risoluzione del gruppo The Left che chiedeva di inviare il testo dell'accordo commerciale Ue-Mercosur alla Corte di giustizia dell'Unione europea per un parere legale prima della ratifica definitiva. Ora il Parlamento europeo, per l'attuazione definitiva dell'intesa, dovrà attendere l'esame della Corte, che potrebbe prendere molto tempo. Solo dopo l'Eurocamera potrà votare la ratifica finale dell'accordo. Non passa invece la seconda proposta di risoluzione con lo stesso oggetto presentata dal gruppo dei Patrioti. Con il Il ricorso, in ogni caso, si rischia ora di rinviare di almeno due anni l'applicazione dell'accordo commerciale, a meno che la Commissione europea non decida di applicarlo in via provvisoria.

