Colpo a centrocampo | Fabbian è della Fiorentina Arriva dal Bologna

La Fiorentina ha annunciato l’acquisto di Giovanni Fabbian, proveniente dal Bologna, rafforzando così il reparto centrale del campo. Il trasferimento rappresenta un’opportunità per il club di migliorare la propria mediana, integrando un giocatore giovane e talentuoso. L’accordo tra le due società è stato formalizzato, e Fabbian si appresta a iniziare questa nuova avventura con i viola.

FIRENZE – Nuova energia per la mediana della Fiorentina. Il club viola ha ufficializzato l’acquisto di Giovanni Fabbian dal Bologna. L’accordo è stato chiuso con la formula del prestito con diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive. Classe 2003, cresciuto nel vivaio dell’Inter e maturato alla Reggina, Fabbian porta a Firenze numeri importanti. Con la maglia rossoblù ha collezionato 91 presenze e 11 gol, giocando in tutte le competizioni, inclusa la Champions League, e contribuendo alla vittoria di una Coppa Italia. Il centrocampista è ormai una realtà del calcio italiano.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Calciomercato Bologna, va in porto lo scambio con la Fiorentina: arriva Sohm, Fabbian ai saluti! Cifre e formulaIl calciomercato del Bologna si conclude con uno scambio con la Fiorentina: arriva Sohm e Fabbian lascia i emiliani.

Fiorentina: Fabbian in arrivo dal Bologna. Sohm in rossoblù. Domani lo scambio dei documentiLa Fiorentina e il Bologna stanno finalizzando uno scambio di calciatori, con Fabbian in arrivo dai felsinei e Sohm che si trasferirà in rossoblù.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

FABBIAN ALLA FIORENTINA: NUOVO CENTROCAMPO, ORA TOCCA A VANOLI

Argomenti discussi: Fiorentina, il colpo di mezzanotte. Tutto fatto per Fabbian. Pronto un tris di cessioni; Lazio, nuovo colpo a centrocampo? Si tratta per Tóth e Timber; Calciomercato Lazio, Sarri ferma le uscite: il caso Romagnoli e il rischio dimissioni; Fiorentina, il colpo di mezzanotte - avanza Fabbian, nuovi contatti per Coppola in difesa.

Qui Fiorentina – Colpo a centrocampo, arriva FabbianEra una trattativa nell’aria da diversi giorni e ora si sta concretizzando: Giovanni Fabbian lascia il Bologna e si trasferisce alla Fiorentina, mentre Simon Sohm percorre il tragitto inverso verso ... calciocasteddu.it

Fiorentina, Fabbian è ufficiale: scelto il numero di magliaIl centrocampista arriva dal Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto: già svolto il primo allenamento ... corrieredellosport.it

La compagine bianconera, orfana del capocannoniere Menseguez, ingaggia i due argentini. Colpo a centrocampo invece per la formazione polistenese - facebook.com facebook

#Juventus - Rimandato alla prossima estate il colpo a centrocampo per i bianconeri. In caso di conferma in panchina di #Spalletti, l’identikit ideale per il tecnico corrisponderebbe al profilo di #Ederson Il brasiliano potrebbe lasciare l’ #Atalanta a un anno d x.com