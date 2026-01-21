Collegio Alberoni torna la visita speciale agli Osservatori scientifici

Il Collegio Alberoni annuncia il ritorno dell’itinerario guidato agli Osservatori scientifici, intitolato

Partenza dalla Galleria Alberoni (via Emilia Parmense 67). Ingresso: 8 euro. I visitatori potranno vedere e conoscere la strumentazione più moderna e funzionante della stazione meteorologica, ma anche la telecamera all sky dedicata alla registrazione di stelle cadenti e meteore brillanti. Un’occasione da non perdere per conoscere una parte significativa della storia e dell’attualità scientifica piacentina. Nasce nel 1802, in epoca napoleonica, su sollecitazione del governatore Moreau de Saint-Méry e per opera di Padre Antonio Mantenga, insegnante di fisica e matematica al Collegio. Le prime osservazioni riguardano solo la direzione del vento, precipitazioni, temperatura, pressione atmosferica e stato del cielo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

