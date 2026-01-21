Collegio Alberoni torna la visita speciale agli Osservatori scientifici

Da ilpiacenza.it 21 gen 2026

Il Collegio Alberoni annuncia il ritorno dell’itinerario guidato agli Osservatori scientifici, intitolato

Partenza dalla Galleria Alberoni (via Emilia Parmense 67). Ingresso: 8 euro. I visitatori potranno vedere e conoscere la strumentazione più moderna e funzionante della stazione meteorologica, ma anche la telecamera all sky dedicata alla registrazione di stelle cadenti e meteore brillanti. Un’occasione da non perdere per conoscere una parte significativa della storia e dell’attualità scientifica piacentina. Nasce nel 1802, in epoca napoleonica, su sollecitazione del governatore Moreau de Saint-Méry e per opera di Padre Antonio Mantenga, insegnante di fisica e matematica al Collegio. Le prime osservazioni riguardano solo la direzione del vento, precipitazioni, temperatura, pressione atmosferica e stato del cielo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

