Colleferro vasto incendio nell' ex Cubo di via Carpinetana

Martedì sera a Colleferro si è sviluppato un incendio all’interno dell’ex “Cubo” di via Carpinetana. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità, intervenute prontamente per gestire l’emergenza. La natura e l’entità del rogo sono ancora oggetto di accertamenti, mentre le operazioni di spegnimento sono in corso per mettere in sicurezza l’area.

