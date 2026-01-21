Colleferro vasto incendio nell' ex Cubo di via Carpinetana
Martedì sera a Colleferro si è sviluppato un incendio all’interno dell’ex “Cubo” di via Carpinetana. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità, intervenute prontamente per gestire l’emergenza. La natura e l’entità del rogo sono ancora oggetto di accertamenti, mentre le operazioni di spegnimento sono in corso per mettere in sicurezza l’area.
Serata di allarme e apprensione quella di martedì a Colleferro, dove un incendio è divampato all'interno della struttura nota come il "Cubo", situata in zona via Carpinetana. L'edificio, oggi dismesso, ha ospitato in passato uffici comunali e un asilo nido, rendendo l'episodio particolarmente.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Colleferro, A fuoco l’ex asilo nido di Via Carpinetana. I Vigili del Fuoco dopo aver arginato il rogo ancora non riescono ad aver ragione completa delle fiammeA Colleferro, l’ex asilo nido di Via Carpinetana è stato interessato da un incendio.
