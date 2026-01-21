Coldiretti arriva in Vaticano | Don Vasumini all' incontro nazionale sui temi etici dell' agricoltura
Il 16 gennaio, Coldiretti Forlì-Cesena ha partecipato a un incontro nazionale presso Palazzo Rospigliosi a Roma, dedicato ai temi etici dell’agricoltura. Tra i presenti, don Stefano Vasumini, parroco di San Martino in Villafranca, ha rappresentato la diocesi in questa occasione, contribuendo al confronto sui valori e le sfide del settore agricolo in un contesto etico e sociale.
Le sfide dell’agricoltura. Mercosur e fondi europei, gli impegni di ColdirettiL’inizio del nuovo anno rappresenta un’occasione per le associazioni di categoria, come Coldiretti, di analizzare le principali sfide che l’agricoltura italiana dovrà affrontare.
