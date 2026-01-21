Coldiretti arriva in Vaticano | Don Vasumini all' incontro nazionale sui temi etici dell' agricoltura

Il 16 gennaio, Coldiretti Forlì-Cesena ha partecipato a un incontro nazionale presso Palazzo Rospigliosi a Roma, dedicato ai temi etici dell’agricoltura. Tra i presenti, don Stefano Vasumini, parroco di San Martino in Villafranca, ha rappresentato la diocesi in questa occasione, contribuendo al confronto sui valori e le sfide del settore agricolo in un contesto etico e sociale.

La Coldiretti Forlì-Cesena ha partecipato all'incontro nazionale dei Consiglieri ecclesiastici della Coldiretti il 16 gennaio a Palazzo Rospigliosi a Roma, con la presenza del consigliere ecclesiastico territoriale don Stefano Vasumini, parroco della parrocchia di San Martino in Villafranca a.

