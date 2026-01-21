Cold case del 1992 | per Pino Caminiti condanna a 22 anni

Nel 1992, Pino Caminiti, noto ultrà dell’Inter, è stato condannato a 22 anni di carcere. La sentenza arriva nel contesto della maxi inchiesta Doppia Curva, che lo ha coinvolto anche nell’accusa di omicidio di Fausto Borgioli, legato alla banda di Francis Turatello. La vicenda rimane uno dei casi più discussi dei cold case italiani, evidenziando le complessità delle indagini criminali di quegli anni.

È stato condannato a 22 anni di reclusione Pino Caminiti, ultrà dell'Inter finito nella maxi inchiesta Doppia Curva e poi accusato anche dell'omicidio, fin qui irrisolto, di Fausto Borgioli, vecchio appartenente alla banda di Francis Turatello. La sentenza a carico di Caminiti, proprio per l'omicidio commesso nel 1992, è stata emessa dalla corte d'Assise lo scorso 14 gennaio. L'imputato, difeso dall'avvocato Angelo Colucci, avrebbe avuto un ruolo chiave nel racket dei parcheggi di San Siro. Per l'inchiesta del pm della Dda Paolo Storari sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nelle Curve del Meazza era già stato condannato a cinque anni di carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Omicidio del Conte Fumo, un cold case lungo 34 anni: arriva la condanna per Pino CaminitiDopo 34 anni, si conclude con una condanna l’omicidio del Conte Fumo, un caso rimasto irrisolto per lungo tempo.

