Cna premia le imprese storiche dell' area pisana

CNA Pisa ha celebrato le imprese storiche dell'area pisana con una cerimonia presso la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. L’evento, seguito da una precedente tappa a San Miniato, riconosce il valore di aziende che da anni contribuiscono allo sviluppo locale attraverso tradizione e impegno. Un momento di riconoscimento e valorizzazione della storia imprenditoriale del territorio, importante per rafforzare il rapporto tra imprese e comunità.

Pisa, 21 gennaio 2025 - Tradizione, eccellenza, impegno e lungimiranza. Dopo la tappa da tutto esaurito di San Miniato, CNA Pisa ha organizzato ieri pomeriggio, nella sede pisana della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, una nuova cerimonia di premiazione dedicata alle imprese storiche dell'area pisana. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare artigiani e imprenditori che hanno raggiunto importanti traguardi professionali – 40, 50, 60 e 70 anni di attività – rappresentando un patrimonio di competenze, lavoro e identità per il territorio. Le aziende premiate quest'anno celebrano infatti un traguardo importante di attività continuativa, spesso tramandata di generazione in generazione, segnata da lavoro quotidiano, scelte non sempre facili e da una visione imprenditoriale che ha saputo evolversi ed elevarsi nel tempo.

