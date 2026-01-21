Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio della moglie Federica Torzullo | ora rischia l' ergastolo

Claudio Carlomagno ha ammesso di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, durante un interrogatorio a Civitavecchia. La confessione ha portato alla sua comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari, dove si valuta un possibile ergastolo. La vicenda si inserisce nel contesto di un grave episodio di femminicidio, con le autorità che proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

