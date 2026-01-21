Classifica Champions League LIVE | la posizione della Juve aggiornata

Ecco la classifica aggiornata della Juventus in Champions League, con la posizione in tempo reale e le ultime novità. Questo articolo fornisce un quadro chiaro e preciso della situazione attuale della squadra nel torneo, senza enfasi o sensazionalismi. Le informazioni sono presentate in modo diretto e affidabile, per offrire ai tifosi e agli appassionati un quadro completo e aggiornato sulla performance della Juventus nella competizione europea.

Classifica Champions League, la posizione aggiornata per la Juventus in tempo reale: tutte le ultime novità. Il grande palcoscenico del calcio europeo torna a illuminarsi. Le luci della Champions League 202526 si sono accese per una nuova, avvincente stagione, ricca di aspettative e di sfide che si preannunciano epiche. Di seguito la classifica aggiornata con anche la Juve. I RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE Classifica Champions League, gli aggiornamenti. Arsenal 21. Real Madrid 15. Bayern Monaco 15. Tottenham 14. PSG 13. Sporting 13. Manchester City13. Atalanta 13. Inter 12. Atletico Madrid 12.

