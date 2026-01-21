Classifica Champions League aggiornata | Napoli 23esimo ma alcune squadre devono ancora giocare

Ecco la classifica aggiornata della Champions League: il Napoli, con 8 punti dopo il pareggio contro il Copenaghen, si colloca al 23º posto. La situazione rimane incerta, poiché alcune squadre devono ancora giocare, rendendo importante monitorare gli sviluppi per valutare le possibilità di qualificazione ai playoff.

Il Napoli pareggia contro il Copenaghen e si porta a 8 punti nella classifica di Champions. Una posizione eccessivamente in bilico per essere sicuri di superare la fase a gironi con i playoff di Champions. Da considerare che ci sono squadre ad 8 punti ma con una partita in meno rispetto al Napoli come Benfica e Qarabag. La prossima sfida gli uomini di Conte la giocheranno in casa contro il Chelsea in Champions League. Classifica Champions League Napoli. Arsenal 21 punti Real Madrid 15 punti Bayern Monaco 15 punti Tottenham 14 punti PSG 13 punti Sporting Lisbona 13 punti Manchester City 13 punti Atalanta 13 punti Inter 12 punti Atletico Madrid 12 punti Liverpool 12 punti Borussia Dortmund 11 punti Newcastle 10 punti Chelsea 10 punti Barcellona 10 punti Marsiglia 9 punti Juventus 9 punti Galatasaray 9 punti Bayer Leverkusen 9 punti Monaco 9 punti PSV 8 punti Olympiacos 8 punti SSC Napoli 8 punti Copenhagen 8 punti Qarabag 7 punti Cub Brugge 7 punti BodoGlimt 6 punti Benfica 6 punti Pafos 6 punti Union SG 6 punti Ajax 6 punti Athletic Bilbao 5 punti Eintracht Francoforte 5 punti Slavia Praga 3 punti Villarreal 1 punto Kairat 1 punto Dalla posizione 1 – 8 qualificazione agli Ottavi di Finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

