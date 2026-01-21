Clara muore a 2 anni soffocata da un wurstel Vibo Valentia sotto choc | oggi l’ultimo saluto

A Vibo Valentia si sono svolti oggi i funerali di Clara Artusa, la bambina di 2 anni deceduta a causa di un incidente domestico. La comunità si stringe attorno alla famiglia in un momento di grande dolore, lasciando spazio alla tristezza e alla memoria di una vita troppo breve.

Vibo Valentia sconvolta dalla morte della piccola Clara Artusa. Una tragedia improvvisa, di quelle che lasciano una comunità senza parole. A Vibo Valentia una bambina di due anni e mezzo, Clara Artusa, è morta s offocata dopo aver ingerito un wurstel. Un dramma consumatosi in pochi minuti, nella tarda mattinata, che ha sconvolto non solo la famiglia ma un’intera città. Secondo una prima ricostruzione, l’alimento avrebbe ostruito le vie respiratorie della piccola, provocando una crisi respiratoria gravissima. Il soffocamento e la corsa disperata in ospedale. Clara si trovava con i genitori quando ha ingerito il boccone che si è rivelato fatale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Muore soffocata a 2 anni dopo aver mangiato un wurstel: oggi i funerali della piccola Clara; Vibo, bimba di due anni e mezzo muore soffocata mangiando un wurstel; Bimba soffocata da un wurstel a Vibo, il racconto di una tragedia improvvisa. Città nuovamente sotto shock.

