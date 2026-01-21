Clara Moroni presenta il suo nuovo singolo, “Grazie”, disponibile dal 22 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 23 gennaio. Questo brano segna un ulteriore passo nel percorso artistico dell’artista, offrendo un’ulteriore occasione di ascolto per il pubblico. Un’opportunità per apprezzare la sua musica in un momento di rinnovamento e crescita musicale.

Dal 23 gennaio 2026 sarà in rotazione radiofonica “Grazie”, il nuovo singolo di Clara Moroni, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 22 gennaio. Un brano che parte come una dichiarazione luminosa e quasi perfetta, ma che si incrina progressivamente fino a diventare una presa di coscienza: ciò che sembrava un amore assoluto, capace di cura e complicità, in realtà non è mai esistito. Un amore ideale che si trasforma in “dolore reale”. “Grazie” racconta l’inizio di una storia che appare idilliaca: l’incontro con una persona che sembra offrire amore incondizionato, comprensione, presenza. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Clara Moroni torna con “Grazie”: il nuovo singolo dal 22 gennaio in digitale e dal 23 gennaio in radio

