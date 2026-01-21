L’Associazione Rachele Nardo LLFF ODV esprime il suo cordoglio per la perdita della piccola Clara, conosciuta come “l’angelo vestito di farfalla”. In questo momento di dolore, si unisce alla famiglia e alla comunità nel ricordo di una vita breve ma preziosa. La nostra vicinanza va a chi ha condiviso il suo percorso, con rispetto e umanità.

Riceviamo e pubblichiamo L’Associazione Rachele Nardo LLFF ODV si stringe con profonda commozione al dolore dei genitori, dei familiari e di tutta la comunità per la scomparsa della piccola Clara. Due anni appena, un sorriso che non si dimentica, un volo interrotto troppo presto. Nella camera ardente, tra i fiori e le lacrime, abbiamo portato — a nome dell’associazione — un bouquet di fiori accanto alla sua piccola bara bianca: un gesto silenzioso, un abbraccio che non consola ma accompagna. A lei, che ora vola dove il cielo è tutt’uno con l’immensità, dedichiamo questi versi: Volo E un giorno si alza il mio canto, volteggia nella tiepida aria scaldata da un timido sole, i cui raggi effondono note. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Clara, l’angelo vestito di farfalla

